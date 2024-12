La crescita progressiva e l'importanza nella Juve: il 2024 di Cambiaso

La premessa necessaria è quella che ha coinvolto tutta la Juventus: la rivoluzione. Proprio per questo, il 2024 è stato un anno che ha visto cambiare l'ambiente bianconero sotto tantissimi aspetti , a cominciare proprio dalla rosa. Tra movimenti in entrata e in uscita, il volto della Juve si è rinnovato ampiamente, ma ancora non ha trovato la sua forma definitiva: serve tempo.Il tempo, però, è sempre poco e dunque è stata fondamentale la capacità di adattarsi e di affrontare questi cambi. E se c'è un giocatore che più di altri ha compiuto questo percorso, mostrando una crescita importante, è Andrea Cambiaso.Rientrato dal prestito prima ale poi al, il cammino con la maglia bianconera di Cambiaso inizia nel 2023. Durante la seconda parte della scorsa stagione il classe 2000 diventa sempre più importante anche nel progetto di, infatti il suo minutaggio cresce sempre di più fino a diventare costante: nonostante sia un giocatore "nuovo" in rosa, a fine stagione èdalla Juventus.La strada sembra spianata verso la crescita, ma l'estate del 2024 segna uno spartiacque netto in casa Juventus. Allegri lascia, arriva Motta, e insieme a lui: è un nuovo giorno zero, e dunque si deve ricominciare. O forse no. Cambiaso ha infatti continuato un percorso di crescita sempre più consapevole, e se da un lato il suo impiego è stato diverso rispetto alla passata stagione, dall'altro ha confermato di essere un giocatoreper questa Juve. I numeri parlano per lui: 2 gol, un assist e tante prestazioni che l'hanno visto tra iA coronare il suo anno di crescita c'è stata sicuramente la fiducia di Motta, che l'ha scelto come. Tutto qui? Quasi. Perché per definizione la crescita è irregolare, e deve passare dagli errori e dalle difficoltà:sono i due passi falsi più emblematici, con il secondo forse più sfortunato, certo, ma comunque parte di un percorso. Il 2024 l'ha visto crescere, e le basi per farlo nel 2025 ci sono tutte: Cambiaso può diventare sempre più leader della Juve.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui