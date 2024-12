Il messaggio social di Danilo

, ormai ex capitano e simbolo della, sta vivendo un momento di transizione delicato nella sua carriera. Dopo la chiusura del rapporto con il club bianconero, che lo ha relegato fuori rosa,Attraverso i suoi profili social, Danilo ha condiviso tre immagini che raccontano molto del suo stato d’animo. La prima lo ritrae a petto nudo immerso nel candore della neve, un contrasto forte che richiama l’idea di resilienza e forza interiore. La seconda è una scritta motivazionale: “Reset, restart, refocus” (“Resetta, riparti, rifocalizzati”), una sorta di mantra per affrontare questa nuova fase della sua vita. Infine, un gesto che non può passare inosservato: la firma su carta intestata del JHotel con una dedica semplice ma potente, “”.Un mix di emozioni che testimonia l’attaccamento di Danilo alla squadra e il desiderio di lasciarsi alle spalle la tensione degli ultimi mesi.