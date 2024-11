Juventus, calendario in discesa nel prossimo mese

Premessa doverosa vista la situazione dellaparlare di "calendario facile" o anche solo in discesa è un grande azzardo. Ci sono partite diper i bianconeri nelle prossime settimane che possono essere decisive per il proseguo europeo e una rosa ridotta all'osso , che perde ogni giorno qualche pezzo senza recuperarne. Guardando al campionato però, nE sarà necessario per Thiago Motta provare a sfruttare questo periodo per agganciare il gruppo in vetta.Il pareggio della Juve a San Siro potrà continuare ad essere visto in maniera positiva solo se la squadra tornerà alla vittoria già a partire dal prossimo turno di Serie A, dove Motta sarà impegnato a Lecce.(mai più di due vittorie consecutive). Dopo Lecce, una partita speciale per il tecnico, che ritroverà all'Allianz Stadium il Bologna, poi il match con il Venezia in trasferta e infine, il 22 dicembre la gara casalinga con il Monza.Aston Villa-JuventusJuventus-Manchester CityUn mese che può favorire la Juventus, sperando nel mentre di riuscire a recuperare qualcuno. Anche perché in mezzo ci sarann. Insomma, se la Juventus riuscisse a fare percorso netto - o quasi - si ritroverebbe lassù in vetta, con un mercato di gennaio alle porte e una seconda parte di stagione da vivere da protagonisti. In caso contrario, i bianconeri si dovrebbero accontentare di un ruolo da comprimari, guardando al quarto posto, che è allo stesso tempo l'obiettivo principale ma anche quello minimo.