McKennie Juve, la stagione

I numeri

Presenze: 38

Minuti: 2.952’

Assist: 10

Gol: 0

Calciomercato Juventus, perché McKennie può partire

E alla fine si ritorna da dove si era partiti, di nuovo con le valigie in mano. Il percorso di Westonalla Juventus è stato tutt'altro che lineare: ai margini del progetto l'estate scorsa, un ruolo da protagonista assoluto durante la stagione, e adesso nella lista dei possibili partenti nella prossima finestra di mercato che avrà ufficialmente il via a luglio.Dicevamo di una stagione da protagonista assoluto e a confermare questo sono i numeri. Weston Mckennie è stato il sesto calciatore della rosa bianconera per minutaggio in campo: dietro solo a Bremer, Locatelli, Szczesy, Rabiot e Gatti. Non teme rivali – ed è primatista della squadra -, per quel che riguarda gli assist: 10.Detto dell'ottima stagione di McKennie, allora perché può partire in estate? Il motivo risiede nel contratto, in scadenza nel 2025. Le trattative per il rinnovo non sono decollate, anzi: il giocatore chiede un adeguamento rispetto agli attuali 2,5 milioni di euro. La dirigenza, invece, preferirebbe allungare l'accordo ma alle stesse cifre.Una fase di stallo che si è protratta e che ha portato – entrambe le parti -, a guardare con interesse al mercato. In particolare, da seguire è l'asse che si sta accendendo con l'Aston Villa. L'intreccio – anche se non un vero e proprio scambio -, con Douglas Luiz è una possibilità che può concretizzarsi nei prossimi giorni.