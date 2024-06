Juventus, Douglas Luiz ideale per Thiago Motta: ecco perché

Il ruolo

Le caratteristiche

Non solo il centrocampo ma tanto del mercato della Juventus passerà da quel reparto. Inevitabile visto che è la zona dove ci sono più vuoti da coprire e soprattutto più incertezze, cEcco, e proprio attraverso la cessione dello statunitense potrebbe arrivare il colpo, ovvero Douglas Luiz.La trattativa tra Juventus e Aston Villa per il possibile scambio tra Mckennie e Douglas Luiz va avanti (i dettagli).anche chi ancora il centro di allenamento bianconero lo deve vedere per la prima volta ma lo farà presto, ovvero Thiago Motta. Il tecnico "rivoluzionerà" la squadra, almeno a livello puramente tattico rispetto a quanto visto nell'ultima stagione con Allegri. E un giocatore dalle caratteristiche di Douglas Luiz sarebbe ideale.Prima di tutto, ipotizzando che Thiago Motta utilizzi anche nella prossima stagione il 4-2-3-1 fatto vedere a Bologna. Ecco, Douglas Luiz quest'anno con l'Aston Villa ha giocato in un centrocampo a due e quindi è già abituato a coprire la posizione in cui sarebbe impiegato alla Juve.Al di là del ruolo che ricoprirebbe nello scacchiere di Thiago Motta,Il classe 1998 è capace di dare il supporto sia in fase offensiva attraversando inserimenti al limite dell'area sia in fase di interdizione e pressing, quest'ultimo aspetto cruciale per Motta. In fase di possesso, è un buon costruttore di gioco (primo come passatore nell'Aston Villa), in particolare nei cambi di gioco.