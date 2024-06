Juventus, Douglas Luiz si avvicina: la situazione



Nell'operazione Mckennie

Le valutazioni dei club

Mentre si aspetta la risposta dialla proposta di rinnovo del contratto e si lavora all'operazione per, la Juventus si muove anche per Douglas Luiz, centrocampista dell'Aston Villa. Il club bianconero si avvicina al brasiliano e la trattativa avanza su un doppio binario; Douglas Luiz a Torino e Weston Mckennie a Birmingham.Douglas Luiz infatti nei giorni scorsi, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha comunicato all'entourage e quindi indirettamente anche alla Juve di gradire la destinazione. Un elemento fondamentale prima di trovare poi la giusta quadra con l'Aston Villa e poter così concretizzare l'operazione con l'inserimento anche di Mckennie.Il brasiliano guadagna attualmente 2,5/3 milioni di euro a stagione; stipendio che la Juve non avrebbe problemi ad aumentare visto anche che una parte sarebbe coperta appunto dalla cessione di Mckennie.e con il contratto in scadenza nel 2025, alla Continassa si punta a cedere il giocatore. L'opzione numero uno rimane quella di uno scambio con l'Aston Villa.C'è da trovare un punto di incontro tra i due club sulle valutazioni dei due giocatori.C'è una distanza quindi che dovrà essere colmata; si lavora per trovare un accordo ma intanto è arrivata la risposta del brasiliano, che ha aperto al trasferimento in bianconero.