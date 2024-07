Koopmeiners Juve, i motivi dell’accelerata

La Juventus adesso fa sul serio e pigia sul pedale dall’acceleratore. Si accende il mercato in entrata e il club bianconero punta a chiudere in breve tempo l’acquisto di Teun, e per questo è stata fatta un’offerta ufficiale all’Atalanta. Offerta da circa 45 milioni di euro – la richiesta della Dea è di 60 -, mentre con il calciatore esiste già una bozza d’accordo e da quel punto di vista la strada sembra essere in discesa.Koopmeiners è sempre stato l’obiettivo numero uno per questa finestra di mercato estiva: la volontà è quella di metterlo a disposizione di Thiago Motta il prima possibile, compatibilmente con le strategie di Giuntoli e di chi lavora con lui. Il piano A e nient’altro: la Juventus ha studiato la rosa e le strategie estive con il centrocampista olandese dentro e al centro del progetto.Serviva la disponibilità economica per affondare il colpo e non è un caso, quindi, che l’offerta all’Atalanta arrivi all’indomani delle cessioni di Soulè alla Roma e Huijsen al Bournemouth. E per concludere, a far accelerare i tempi anche l’infortunio di Fabio Miretti: lo slot del trequartista resterebbe scoperto, Thiago Motta non vede l’ora di piazzarci proprio Koopmeiners.