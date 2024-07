Koopmeiners Juve, le parole di Percassi

Koopmeiners Juve, la situazione

Resta l’amarezza per non aver disputato Euro 2024, ma adesso Teunpuò finalmente sorridere. Il centrocampista dell’, infatti, è sceso in campo dal primo minuto – per essere poi sostituito all’intervallo, ma non prima di aver fatto tremare il palo -, nell’amichevole di questo pomeriggio che la Dea ha disputato contro la formazione Primavera. Abile e arruolabile, dunque, ma con un futuro ancora tutto da scrivere."Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è stata prevista dalla società la sua cessione, sono chiaro, non è mai stata prevista la sua cessione". Netta e chiara la posizione di Luca Percassi, ad dell’Atalanta.Le sue parole non stupiscono: il centrocampista non è un calciatore sul mercato ma è altrettanto chiaro che, se dalle parti di Zingonia dovesse arrivare l’offerta ritenuta corretta, la dirigenza bergamasca non negherebbe di sedersi al tavolo delle trattative.Koopmeiners resta il grande obiettivo di mercato della Juventus e la Juventus resta l’obiettivo di Koopmeiners per il prossimo futuro. Quando gli è stato chiesto di non vestire la maglia bianconera – dai tifosi della Dea -, l’olandese non ha risposto e ha tirato dritto. E lo stesso fa la Juve con la sua strategia: avanti tutta sul fronte cessione per poi tornare alla carica e chiudere l’acquisto più desiderato di quest’estate.