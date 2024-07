Zirkzee Juve, la situazione

Si chiude una delle telenovele dell’estate di calciomercato e si chiude con un sorriso amaro per i club italiani. La Serie A perde il miglior calciatore Under 23 della passata stagione, Joshua, che da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester United . Per l’attaccante olandese, un contratto fino a giugno 2029, con opzione per un ulteriore anno. Tra i tanti club accostati ain queste settimane, anche la Juventus . Ma è stato mai vicino a vestire la maglia bianconera?Gli spettatori più interessati della telenovela Zirkzee sono stati i tifosi del Milan, almeno finché la dirigenza rossonera ha interpretato il ruolo di protagonista. Finché la trattativa tra il Milan e l’agente del calciatore, Kia Joorabchian, non si è arenata su uno scoglio alto 10 milioni di euro circa, la commissione richiesta dal procuratore.Per quel che riguarda la Juventus, facile immaginare che nelle discussioni tra Thiago Motta e Cristiano Giuntoli il nome di Zirkzee sia spuntato, valutato. Sia dal punto di vista tecnico che da quello della sostenibilità economica. Oltre le valutazioni, qualche richiesta di informazioni, però, la Juventus non si è spinta e si è limitata ad osservare dalla finestra. Alla fine la spunta il Manchester United e per i bianconeri non c’è certo il sapore della beffa.