Ilha ufficializzato l'acquisto di Joshua. L'attaccante olandese ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con opzione per un ulteriore anno. Zirkzee, 23 anni, è stato il capocannoniere del Bologna FC la scorsa stagione e è stato premiato come Miglior Giocatore Under-23 della Serie A 2023/24. Il suo contributo ha aiutato il Bologna a qualificarsi per la UEFA Champions League. Prima di approdare in Inghilterra, Zirkzee ha vinto sei trofei con il Bayern Monaco. La sua esperienza e il suo talento rappresentano un rinforzo significativo per il Manchester United.