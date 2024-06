Fabian Ruiz Juve, la storia

Fabian Ruiz, il ruolo di Giuntoli

Quanto costa e quanto guadagna Fabian Ruiz

Fabian Ruiz, la stagione in numeri

Presenze: 35

Minuti: 2.330’

Gol: 4

Assist: 8

Il paradosso di. Una colonna della Nazionale – ieri un gol e un assist -, pedina in bilico al. Il centrocampista exè stato uno dei grandi protagonisti della netta vittoria dellacontro la: esaltato dai colori della Roja, l’Europeo può rappresentare una vetrina importante. Sì, perché nell’ultimo match casalingo delè finito nel mirino del tifo parigini più caldo che non gli ha risparmiato i fischi. Messaggio chiaro: è ai margini del progetto, può partire in estate.Da tempo Fabian Ruiz compare nella lista dei desideri della dirigenza della Juventus . Il centrocampista di qualità e capacità di inserimento che può far fare il salto di qualità. Desiderio svanito al momento del passaggio dal Napoli al Psg, ma gli occhi puntati addosso dei bianconeri non si sono scollati. Tanto che, ancora a marzo, le cronache raccontavano dell’interesse della Juve per Fabian Ruiz.In questo momento, Fabian Ruiz non è un obiettivo primario per il mercato della Juventus. Ma è un profilo da monitorare nel caso in cui il club fosse costretto ad abdicare rispetto al piano A per il centrocampo: Teun Koopmeiners. E poi c’è da considerare quello che sarebbe il ruolo di Cristiano Giuntoli che lo conosce molto bene, avendolo portato a Napoli. Stima e possibilità di riaccendere i contatti non mancano.La valutazione di Fabian Ruiz si aggira intorno ai 30 milioni di euro e a Parigi il centrocampista guadagna circa 5 milioni netti a stagione. Attenzione, però, all’effetto asta post Europeo: La Juventus può pensarci, ma solo nel caso in cui diventasse un’opportunità di mercato.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.