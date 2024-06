Fabiansul mercato? Almeno secondo le speculazioni emerse dopo essere stato fischiato durante l'ultima gara casalinga di campionato insieme ad altri giocatori come, quest'ultimo particolarmente contestato dai tifosi. Questo segnale sembra essere interpretato come un segnale negativo sia dagli ultras che dalla stessa dirigenza del club, la quale ha dato mandato di cercare potenziali acquirenti in Europa. Contestualmente, la società sta esplorando il mercato per trovare alternative più adatte alle esigenze tattiche del loro allenatore.L'Europeo potrebbe offrire a Fabian Ruiz una vetrina per mostrare il suo talento con la Spagna, mentre è sotto contratto fino al 2027 e valutato intorno ai 30 milioni di euro. Nel frattempo, il giocatore sembra godersi il momento di gloria con la Nazionale, lontano dalle questioni e perplessità legate alla sua situazione a Parigi.