El Shaarawy Juve, perché può essere utile

El Shaarawy, i numeri della stagione

I numeri

xG: 2.54

Tiri a partita: 1.2

Grandi chance create: 5

Passaggi chiave a partita: 0.6

Passaggi completati a partita: 15.3 (84%)

Palloni recuperati a partita: 2.5

Dribbling completati a partita: 0.7 (45%)

Duelli vinti a partita: 2.4 (50%)

La stagione

Presenze: 48

Minuti: 2.794’

Gol: 3

Assist: 9

Quando la Juventus darà il via alla propria stagione con il primo impegno ufficiale, in campionato, la squadra sarà molto diversa dagli effettivi che in questi giorni hanno iniziato ad allenarsi tra le mura della Continassa. Tantissime le cose da fare sul mercato: priorità alle cessioni per liberare spazio e budget a disposizione; ma in entrata i colpi non sono finiti. Anzi, potremmo dire che siamo solo all’inizio. Tra i reparti che Cristiano Giuntoli vuole ritoccare, gli esterni offensivi. In questo contesto, spunta dalle cronache il nome di Stephan El Shaarawy Magari non una colonna della Juventus del futuro, ma El Shaarawy potrebbe rivelarsi una pedina importante nella rosa di Thiago Motta. Andrebbe ad occupare uno slot come sterno alto a sinistra, magari in coppia con Kenan Yildiz. Esperienza e qualità a servizio della squadra e, come si denota anche dalla heathmap dell’ultima stagione, una discreta propensione a dare una mano qualche metro indietro, quando si deve fare la fase difensiva e tocca dare una mano ai compagni. Non un profilo che può cambiare la Juventus, ma nel complesso una buona operazione.Di seguito, alcuni numeri che raccontano l’ultima stagione di Stephan El Shaarawy.