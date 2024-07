Lamette nel mirino Stephan, classe 1992 esterno offensivo di proprietà della Roma. Il giocatore infatti è ritenuto un buon rinforzo dal tecnico bianconero Thiago Motta e potrebbe essere intenzionato a lasciare la capitale incuriosito da una nuova sfida. Stando a quanto riferisce Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera avrebbe proposto uno scambio alla Roma. Per arrivare all'esterno classe 1992 sul piatto come pedina di scambio l'ex Eintracht Francoforte Filip Kostic che sembra destinato a lasciare Torino e la Juventus dopo due stagioni in bianconero. Al momento però non sarebbe proposta gradita dai giallorossi.