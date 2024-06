Douglas Luiz Juve, la trattativa

Douglas Luiz, numeri e statistiche

Adesso comincia a intravedersi la linea del traguardo. Mentre a Roma si svolgono gli Europei di Atletica, i paragoni possono sprecarsi: la trattativa tra la Juventus e l’per Douglas Luiz somiglia sicuramente più ad una gara sprint che ad una competizione su lunghe distanze. Una corsa che, come dicevamo, sembrerebbe essere vicina al momento in cui si alzano al cielo le braccia per esultare.L'operazione impostata e studiata da Juventus e Aston Villa prevederebbe un conguaglio tra i 18 e i 20 milioni di euro, a cui si aggiungono i cartellini di Weston McKennie e Samuel Iling Junior.La Juventus ha deciso di puntare su Douglas Luiz perché un calciatore completo, abile nelle due fasi e capace di portare quello che è mancato nelle ultime stagioni: i goal dal centrocampo. Inoltre, il brasiliano è nel pieno della sua maturità e a dimostrare questo ci vengono incontro i numeri e le statistiche.Partiamo proprio dai goal: 9 in Premier League in questa stagione, 6 in quella precedente e continuando a ritroso; 2, 0, 3. Discorso simile per gli assist: 5 in questa stagione, 6 in quella precedente e poi 3, 2, 2. Numeri in crescita.Ottime, poi, le statistiche che riguardano la distribuzione della palla: 85,7% di passaggi completati ( 82,5% la stagione precedente, poi 83,2%, 84,2%, 81,3%). Nel dettaglio: 93,2% di passaggi brevi riusciti, 89,1% i medi e 60,5% i lunghi. Sempre per quel che riguarda la fase di possesso/offensiva, un’altra crescita da sottolineare – con i dati di Fbref -, è quella delle azioni da tiro: 117 in questa stagione, 96 in quella precedente e poi 89, 52, 54.Per quel che riguarda il raggio d’azione: i maggiori tocchi di palla di Douglas Luiz sono avvenuti nella trequarti centrale: 1256. 598 nella trequarti offensiva e 519 in quella difensiva.Per passare alla fase difensiva: 47,2% di contrasti riusciti sul calciatore avversario che tenta di dribblarlo; 46% nella stagione precedente, poi 29,2%, 34,5% e 29,2%.Insomma, numeri importanti in entrambe le fasi di gioco che, sommati alle premesse economiche, rendono chiaro il motivo per cui la Juventus abbia deciso di puntare su Douglas Luiz.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.