Quando torna Berardi

Berardi Juve, la situazione

Chi conosceda vicino racconta di un giovane che sta raddoppiando gli sforzi per tornare in campo al più presto. Il recupero dalla completa lesione del tendine d'Achille della gamba destra, avvenuta al 59º minuto della partita tra Hellas Verona e Sassuolo il 4 marzo scorso, procede positivamente. Le previsioni indicano tempi di recupero più brevi del previsto, come riporta calciomercato.com.Il duro lavoro di riabilitazione ha dato i suoi frutti per Berardi. Secondo le ultime verifiche, è previsto che torni ad allenarsi già ai primi di agosto. Il Sassuolo è consapevole che Mimmo, vicino ai 30 anni, desidera provare un'esperienza in una grande squadra, e questo è il momento giusto. Con già in corso le cessioni di Pinamonti e Laurientè, il reparto mercato neroverde sta valutando internamente il valore giusto per il capitano. Il prezzo sicuramente sarà significativamente inferiore rispetto ai 40 milioni richiesti alla Juventus lo scorso anno.Negli ultimi tempi, l'agente diha ricevuto alcune chiamate per valutare la situazione attuale del giocatore e i suoi piani futuri. Il Bologna di Italiano e la Fiorentina potrebbero essere interessate al suo acquisto. Tuttavia, l'entourage di Berardi continua a guardare verso Torino e la Juventus , considerando il suo impatto significativo in Serie A prima dell'infortunio, con 9 gol e 3 assist in 17 partite. La questione sarà affrontata ad agosto, quandopotrebbe valutare la possibilità di acquisire un giocatore che ha attirato l'attenzione e che piace anche a, come racconta calciomercato.com.