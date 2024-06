Vitor Roque Juve, la situazione

Chi è Vitor Roque

Il paragone

Vitor Roque, numeri e profilo

Il profilo

Età: 19 anni

Nazionalità: brasiliano

Altezza: 1,72m

Piede: destro

Ruolo: attaccante

I numeri

Presenze: 16

Minuti: 353'

Assist: 0

Gol: 2

Il nome nuovo per l’attacco della Juventus potrebbe essere, il giovane attaccante del Barcellona. Nonostante il suo grande potenziale, ha trovato poco spazio nella squadra catalana e potrebbe essere ceduto in prestito per accumulare esperienza e minuti di gioco. Laha manifestato un forte interesse per il talento brasiliano, ma l'operazione dipenderà dalle decisioni del Barcellona e dalla necessità dei bianconeri di snellire il reparto offensivo.Con Moisein procinto di partire, Arekcon un futuro incerto e Federico Chiesa la cui situazione contrattuale è ancora da definire, le prossime mosse di mercato saranno cruciali per il club torinese. Queste strategie riflettono la volontà della Juventus di costruire una squadra più dominante e tecnica, in grado di gestire meglio il gioco e di puntare a traguardi importanti sia in Italia che in Europa. Secondo La Gazzetta dello Sport, Vitor Roque potrebbe essere un tassello chiave in questo progetto di rinnovamento, contribuendo con la sua freschezza e talento a una Juventus ambiziosa e competitiva.è un attaccante brasiliano, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro. Ha debuttato tra i professionisti a soli 16 anni, il 13 ottobre 2021. Nel febbraio 2022 è stato ceduto all'Athletico Paranaense, dove ha giocato dall'aprile 2022 fino a dicembre 2023, segnando 28 gol in 81 partite. A marzo 2023, Roque ha esordito con la Nazionale maggiore brasiliana, entrando al posto di Rodrygo in un'amichevole contro il Marocco.L'11 luglio 2023, il Barcellona ha annunciato il suo acquisto per la cifra significativa di 60 milioni di euro. Roque è arrivato in Spagna il 1º gennaio 2024, con una clausola rescissoria di 500 milioni di euro inserita nel suo contratto. Questa clausola riflette la grande fiducia del club nel giovane talento, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale.Per la sua struttura fisica e le sue caratteristiche, Vitor Roque è stato spesso paragonato a un grande attaccante brasiliano del passato, Ronaldo. Questo paragone è sicuramente prestigioso, ma anche impegnativo. Tatticamente, Roque è cresciuto come prima punta e gioca come un numero nove moderno. Tuttavia, è anche in grado di adattarsi al ruolo di ala, dimostrando versatilità nel suo gioco. È un falso nove dotato di grande velocità e tecnica, che combina abilità di finalizzazione con quelle di assistman. Questo mix di qualità lo rende un attaccante completo e promettente per il futuro. Nonostante ciò, il suo impatto al Barcellona non è stato dei migliori e, per questo, i blaugrana potrebbero lasciarlo partire.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.