L'Europeo diè terminato prima ancora di iniziare a causa di un nuovo infortunio al ginocchio, che probabilmente lo costringerà a trascorrere le vacanze al J Medical , la clinica della. Durante l'amichevole contro l'Ucraina,ha subito unche, dai primi accertamenti, sembra essere meno grave rispetto ai suoi precedenti problemi al ginocchio. L'ipotesi più probabile è la rottura del menisco.Milik rientrerà a Torino per ulteriori esami approfonditi e, salvo sorprese, si sottoporrà subito a un intervento chirurgico, con l'obiettivo di tornare disponibile entro 30-40 giorni. Questo tempismo potrebbe permettergli di essere pronto per l'inizio della nuova era sotto la guida di Thiago Motta, prevista intorno al 10 luglio.Tuttavia, questo infortunio rappresenta una partenza in salita che potrebbe influenzare il futuro e le strategie di mercato sia del giocatore che della Juventus.Attualmente, la priorità pere laè la salute del giocatore. Le discussioni riguardanti il mercato verranno affrontate a metà o fine luglio, quando Milik dovrebbe riprendere gli allenamenti con i compagni, salvo complicazioni. Non è un segreto che la Juventus stia valutando un restyling del reparto offensivo, ma Milik ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere a Torino. "Voglio rimanere alla Juventus, ho ancora due anni di contratto e non cerco altro", ha dichiarato il centravanti prima dell'infortunio.