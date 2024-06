Morata protagonista di Spagna-Croazia



Spagna-Croazia, la partita di Morata

Minuti giocati: 65'

Gol: 1

xG: 0.69

Grandi chance mancate: 1

Tocchi: 22

% passaggi riusciti: 50%

Morata Juve, la situazione

Morata, la stagione

I numeri

Presenze: 48

Minuti: 2.968’

Gol: 21

Assist: 5

È stato uno dei temi principali del pre partita: Alvaro Morata e la percezione del tifo spagnolo, la spaccatura tra chi lo sostiene chi lo critica, con la seconda fetta di pubblico spesso particolarmente rumorosa. Nonostante il sentire comune, però, l’attaccante è da tempo un punto fermo dellae questo vorrà pur dir qualcosa.E la fiducia data trova presto una risposta positiva. Ci mette 29 minuti, Alvaro Morata, per porre la sua firma sull’Europeo della Spagna e sbloccare il match contro la Croazia. Specialità della casa: scatto in profondità a bucare la difesa e poi ghiaccio nelle vene per battere il portiere nell’uno contro uno. Una risposta alle critiche, un megafono per le voci di mercato.Alvaro Morata ha un futuro incerto, come ha confermato recentemente lo stesso attaccante spagnolo. Morata sarebbe interessato a un ritorno alla Juventus , già oggetto di interesse da parte del club l'estate scorsa, condizionato dalle vicende di Moise Kean. Quest'ultimo è rimasto alla Juventus sia durante l'estate che a gennaio, quando era stato vicino a trasferirsi all'Atletico Madrid. Tuttavia, sembra ora molto probabile la sua partenza, con club italiani come Bologna, Fiorentina e Monza interessati al suo ingaggio. L'uscita di Kean potrebbe facilitare il ritorno di Morata, un attaccante specializzato che potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra bianconera.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.