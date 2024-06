1-0 Spain.



MORATA HAS OPENED THE SCORE VS CROATIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/roCKJxtxf2 — Troll Football (@maskeduptroller) June 15, 2024

Proprio lui! Al 29' di Spagna-Croazia, è Alvaroa sbloccare il match con un inserimento centrale impeccabile. Nulla da fare per il portiere croato, battuto nel tu per tu. L'ex attaccante della Juventus, spesso criticato in patria per le sue prestazioni altalenanti, si è dimostrato decisivo in questa occasione, segnando il primo gol della Spagna nell'Europeo. Morata ha dimostrato grande freddezza e abilità, confermando il suo valore e rispondendo alle critiche con una prestazione di alto livello. Questo gol potrebbe rappresentare una svolta importante per lui e per la Spagna nel torneo.