Thiago Motta, il mercato della Juventus e le parole dell’agente

Calciomercato Juventus, la strategia

Non siamo ancora al primo capitolo della storia della, la prima di. L’introduzione, però, promette bene: è di quelle che ti tengono incollato, che ti fanno divorare pagina dopo pagina di un libro che, se rallenti, è solo perché te lo vuoi godere e hai paura di finirlo. Se ci sarà un lieto fine lo scopriremo solo a fine stagione – no spoiler -, ma fino a qui tutto bene, semmai il problema sarà l’atterraggio. E c’è un retroscena, raccontato dall’agente di, che può fare la differenza tra un best seller e un flop.Queste le parole di Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, a Rai Due:“Giuntoli sa molto bene comunicare le proprie idee, non è stato difficile capirsi e si vede da come”.Il rischio è che si perda, perciò questo passaggio va sottolineato. Unità d’intenti – nel rispetto dei ruoli e delle gerarchie -, per quel che riguarda la costruzione della rosa. Una rosa che deve adattarsi all’idea di gioco dell’allenatore, ad un progetto tecnico che ha scadenza triennale e che, dunque, deve essere anche lungimirante nel medio periodo.Al contrario, nelle ultime stagioni c’è stata un’asimmetria tra le idee degli allenatori che si sono seduti sulla panchina bianconera e la tipologia di giocatori a disposizione. Per fare degli esempi: Sarri si è trovato con un gruppo storico che ha avuto difficoltà ad adattarsi, il secondo Allegri ha allenato un gruppo giovane, mentre avrebbe preferito un instant team e giocatori di esperienza. Spezzare l’asimmetria e credere nel progetto, lavorando coerentemente insieme.Questo è quello che stanno facendo Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.