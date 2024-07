Juventus-Calafiori: la situazione e cosa può succedere

Il Bologna fa muro

Il precedente Locatelli

Chi vuole Calafiori?

In un modo o nell'altro,sul fronte mercato. Il difensore del Bologna, reduce da una grande stagione, è uno dei nomi più chiacchierati, sia in Italia ma ora anche all'estero. Chi si è fatta avanti prima di tutti e con più convinzione è stata la. Una situazione che per certi aspetti la Juventus ha già vissuto qualche estate fa.; lo ha individuato come il profilo ideale per rinforzare la difesa bianconera. Il direttore tecnico della Juve era alla ricerca infatti di un giocatore mancino (non presente in rosa dopo l'addio di Alex Sandro), giovane ma già pronto.Con Calafiori l'accordo c'è da tempo e l'ex Roma ha messo i bianconeri come priorità per il suo futuro.L'ostacolo, non da poco, è rappresentato dal Bologna. Alcune chiacchierate tra le società c'erano state e tutto sembrava portare alla fumata bianca dell'operazione in tempi brevi. Poi il gran finale di stagione, la doppietta proprio contro la Juventus, la convocazione ad Euro2024 e il passaggio di Thiago da Bologna a Torino. TuttiC'è la volontà forte del giocatore di vestire la maglia della Juventus ma. Motivi legati alla piazza, che non ha gradito la scelta di Motta. Una situazione che può ricordare almeno parzialmente quanto successe nell'estate del 2021 conManuel disputò un grande europeo con l'Italia e il prezzo salì. Non solo, perché oggi come tre anni fa, chi vuole "strappare" il colpo alla Juve è l'Arsenal.I gunners non sono gli unici che stanno sondando il terreno per Calafiori.. Di sicuro dopo l'ottimo Europeo (uno dei pochissimi a salvarsi nella disfatta italiana), oltre al prezzo del cartellino è aumentata anche la lista di squadre interessate. La situazione non si sbloccherà a stretto giro ma servirà tempo. E forse è quello che vorrebbe Giuntoli, che non ha abbandonato l'idea di regalarlo a Thiago Motta."Non penso andrà alla Juve, magari in un mercato diverso", ha detto Sartori sul futuro di Calafiori. Concetti che in maniera simile aveva espresso anche Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, quando tre anni fa Locatelli era al centro del mercato. Ecco,