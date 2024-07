Le condizioni del Bologna



Riccardogiovane talento del, sta affrontando un periodo cruciale per la sua carriera. Nonostante la sua intenzione di non fare mosse avventate né dichiarazioni forti, il suo futuro rimane incerto, specialmente considerando l'interesse di club di alto livello, inclusa lae diverse squadre della Premier League.Il, pur non mettendo particolari ostacoli sulla strada del giovane difensore, ha stabilito alcune condizioni. Il primo paletto è chiaro: Calafiori non dovrà richiedere esplicitamente di essere ceduto alla Juventus. Questo tentativo è stato già ripetutamente fatto senza successo dal suo procuratore Alessandro Lucci, sostenuto anche da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.Il club rossoblù, guidato dal presidente Joey, intende trattenereper almeno un altro anno, migliorandogli il contratto attuale. Tuttavia, di fronte a un'offerta faraonica, soprattutto proveniente dalla Premier League, il Bologna potrebbe cambiare posizione. Un’offerta intorno ai 50 milioni di euro sarebbe difficile da rifiutare, rappresentando un affare vantaggioso per il club e una grande opportunità per il giocatore, sia dal punto di vista economico che sportivo.Dai recenti colloqui tra le parti sono emersi due punti chiave.Numero uno, la. Calafiori è pronto a rimanere a Bologna, riconoscente per l'opportunità di rilancio offertagli dal club. Inoltre, il Bologna potrebbe giocare in Champions League, un aspetto molto attraente per qualsiasi giocatore.Numero due:alle proposte più importanti. Davanti a un’offerta significativa, sia tecnicamente che economicamente, Calafiori sarebbe disposto a coglierla. Il Bologna, in questo scenario, non gli impedirebbe di andare via.L’interesse dalla Premier League per Calafiori è concreto, alimentato dalle sue eccellenti prestazioni agli Europei in Germania. Il Bologna deve quindi fare i conti con la realtà che tali attenzioni potrebbero presto trasformarsi in offerte ufficiali, portando a cifre considerevoli. Un esempio emblematico è quello di Cristian Romero, ceduto dall'Atalanta al Tottenham per 55 milioni di euro nel 2021.





