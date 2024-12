. All'Allianz Stadium è tornato il sereno, il clima tra la tifoseria bianconera e il centravanti serbo Dusanè tornato ad essere disteso (come vi abbiamo raccontato QUI ). Accolto dagli applausi della curva bianconera via dal riscaldamento. Poi è proprio il numero 9 a sbloccare la sfida di Coppa Italia e a scatenare lo Stadium, chiedendo proprio il supporto della curva, il dodicesimo uomo in campo. Un altro segnale di quella che è la pace, il ritorno al sereno, la distensione dei rapporti. Lo striscione all'esterno dello Stadium recitava: "Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine". Così è stato.Nella serata delle risposte chi ne manda una è Teun. Il centrocampista olandese riesce a segnare un goal con il mancino da punizione dopo un primo tempo opaco con qualche passaggio di troppo sbagliato e diversi palloni persi. Thiago Motta lo prova in posizione leggermente più arretrata del solito, accanto a Khephren Thuram. Teun risponde presente: una rete bellissima che mette in luce il valore del centrocampista acquistato in estate.Si aspettavano delle risposte dalla serata fredda dello Stadium e le risposte sono arrivate. Oggi quindi si esce dallo Stadium con un sorriso. Da qui si deve partire o forse, ripartire ancora una volta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui