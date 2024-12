Vlahovic-tifosi, pace fatta



Juventus-Cagliari, l'accoglienza a Vlahovic

. C'era stata tensione tra Dusan Vlahovic e la curva della Juventus sabato dopo la sfida contro il Venezia che si era conclusa sul risultato di 0-0. Con il centravanti serbo che dopo un battibecco con un tifoso (su cui sta indagando la Digos) aveva rivolto un pollice in su alla curva rientrando negli spogliatoi. Oggi però sembra essere ritornato il sereno.Prima dell'inizio della sfida all'esterno della curva Sud della Juventus è comparso uno striscione dei tifosi che recitava:. Lo stesso Dusan al termine della sfida contro il Venezia aveva scritto sul proprio Instagram: "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire UNITI tutti insieme". Con il chiaro intento diNel momento del riscaldamento dei bianconeri il centravanti serbo è stato accolto da molti applausi dalla curva. Un segnale che fa sorridere e che dimostra che tutto è bene ciò che finisce bene, quindi: pace è fatta.





