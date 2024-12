Lo striscione della Curva Sud per Vlahovic

Il messaggio della Curva Sud prima di #JuveCagliari

"Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei stato sempre rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine!". Recita così uno striscione preparato dai gruppi organizzati della Curva Sud bianconera per il match di oggi tra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.L'iniziativa arriva a pochi giorni da quanto accaduto al termine della sfida pareggiata all'Allianz Stadium contro il Venezia, quando è esplosa la contestazione nei confronti diche, secondo le ricostruzioni, si è rivolto ai tifosi a nervi tesi chiedendo: "Cosa fischiate?". L'attaccante serbo sarebbe stato bersaglio persino di minacce di morte (sull'accaduto sono in corso indagini della Digos). Per oggi, la sensazione è che si possa respirare un clima decisamente più disteso.