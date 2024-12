Nico Gonzalez Juve, un gol per rilanciare e rilanciarsi

E alla fine la chiude lui. Il più atteso? Forse, o meglio, l'incognita più grande, almeno fino a questo momento. Eppureha ripreso la sua avventura in bianconero dimostrando innanzitutto di voler ripagare quella fiducia che l'ha portato a vestire questa maglia. Certo, un gol segnato in Coppa Italia non cancella 73 giorni di infortunio in cui la Juve ha sofferto tanto, troppo. Tuttavia non è neanche da considerarsi un episodio a sé , piuttosto un chiaro messaggio al passato e, soprattutto,Come sopra citato, una rete - e in generale una buona partita - non può e non deve cancellare tutto ciò che è stato il cammino fino a oggi. Una vittoria era a dir poco fondamentale, soprattutto per stemperare una situazione che aveva raggiunto un picco. Il gol di Nico Gonzalez traccia un filo che parte da Lipsia e, finalmente, inizia a tendere verso il futuro. Già, perché l'argentino è entrato bene in una partita che, proprio perché ben indirizzata, poteva rivelarsi quasi come un'occasione per mettere semplicemente i primi minuti nelle gambe. E invece no, perché Nico ha cercato fin da subito di ritagliarsi lo spazio giusto, dialogando molto soprattutto, e alla fine ha trovato una rete importante, per sé e per la Juve. E quindi, qual è il doppio messaggio? Il primo dimostra senza dubbio che l'argentino avrebbe potuto darein questi mesi, e proprio per questo l'ottica guarda inevitabilmente ai prossimi impegni: Nico vuole tornare e l'ha dimostrato, e in avanti le carte potrebbero rimescolarsi ancora, con delle rotazioni che possono dare





