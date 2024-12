McKennie terzino in Coppa Italia: la scelta per Juventus-Cagliari

Perché Danilo fuori?

Lasoprattutto in questa prima fase, può essere l'occasione giusta per provare qualche soluzione tattica esembra intenzionato a portare delle novità importanti per. Le assenze in difesa condizionano le scelte dell'allenatore che per sopperire al vuoto sta pensando di adattare Weston McKennie in un nuovo ruolo.Contro il Cagliari non ci saranno ancora a meno di sorprese né Andreané Jonas: entrambi out anche nell'ultima sfida con il Venezia. Forfait che si aggiungono in una posizione in cui già la Juventus deve fare a meno di Juan Cabal per tutta la stagione. E vista la situazione,. Il texano nel corso della sua carriera ha giocato praticamente ovunque e in alcune circostanze anche da terzino come nel secondo tempo di Lipsia-Juventus, ma mai a sinistra.L'altra soluzione, quella più naturale e infatti utilizzata da quando manca Cambiaso, è, senza dubbio più abituato a coprire quella zona di campo. Dietro la scelta di McKennie c'è però la gestione delle energie, in un momento pieno di impegni per la squadra. Il capitano della Juve ha giocato le ultime quattro partite senza praticamente mai uscire dal campo.e la Juve non può permettersi altri intoppi nel reparto arretrato. Fattori che spingono Motta verso la sorprendente soluzione di Mckennie terzino.