PORTIERI: Sherri, Scuffet, Ciocci

DIFENSORI: Luperto, Mina, Palomino, Zappa, Augello, Zortea, Obert, Azzi

CENTROCAMPISTI: Viola, Marin, Makoumbou, Prati, Adopo, Deiola, Gaetano

ATTACCANTI: Kingstone, Luvumbo, Piccoli, Felici

Diramata la lista deidiper il match che ildisputerà domani all'ora di pranzo in casa della. Nelle scorse ore in conferenza stampa il tecnico rossoblù aveva parlato anche degli eventuali indisponibili sostenendo che i suoi giocatori "stanno tutti bene, stanno crescendo e ritrovando la condizione, cosi come Prati, che ha aggiunto un'altra settimana di lavoro". "Wieteska rientra la prossima settimana", ha aggiunto.Di seguito la lista dei giocatori a disposizione per la trasferta a Torino.