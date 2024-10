Anche il tecnico rossoblùha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani tra. Di seguito alcune sue dichiarazioni.- "Sarei felicissimo di vincere a Torino e significherebbe farci un bel regalo. Noi cerchiamo di fare sempre il massimo. Non siamo la Juventus. Andiamo convinti di esprimere noi stessi anche se non sarà semplice, hanno un collettivo importante e non hanno mai subito goal in campionato".- "A me piace la squadra come si sta allenando, come affronti le varie squadre, non vorrei avere differenza tra rendimento interno ed esterno. Che sia in casa o fuori casa, che sia la Juve o una squadra che lotta per la salvezza, noi dobbiamo avere lo stesso rendimento. Bisogna lavorare quotidianamente, la tattica di principio è utile ma le situazioni di gioco variano da gara a gara e lì dobbiamo essere bravi nella lettura del gioco, che tipo di spazio occupare, come aiutarsi l'un l'altro, la scelta della giocata giusta. Tutto questo si ottiene con l'allenamento odierno".- "Io i paragoni li lascio a chi cerca similitudini tra i vari giocatori e chi racconta il calcio. Io non faccio paragoni".- "Felici sta facendo un processo di crescita importante, avremo bisogno anche di lui. È normale che necessiti di un periodo di ambientamento per il cambio di categoria, deve sfruttare le occasioni a disposizione".- "Stanno tutti bene, stanno crescendo e ritrovando la condizione, cosi come Prati, che ha aggiunto un'altra settimana di lavoro. Wieteska rientra la prossima settimana".