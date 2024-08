Juventus-Brest: i convocati

I convocati da mister Thiago Motta per #JuveBrest pic.twitter.com/XkjAdIDCke — JuventusFC (@juventusfc) August 3, 2024

La Juventus affronta il Brest in amichevole questa sera. Appuntamento alle ore 21 allo Stadio Adriatico di Pescara. Per la squadra di Thiago Motta si tratta della seconda partita estiva. La prima è stata in Germania, quando i bianconero hanno perso 3-0 contro il Norimberga. Anche per questo il tecnico si aspetta risposte diverse da parte dei giocatori. Thiago potrà contare su Danilo, Bremer, Douglas Luiz e Yildiz, che sono rientrati negli ultimi giorni a Torino. Ecco la lista dei convocati con un'esclusione che fa rumore, quella di Federico Chiesa. Assenti anche Nicolussi Caviglia, Djalò e Facundo Gonzalez. Quest'ultimo si sta allenando con la Next Gen.Di seguito la lista dei giocatori convocati da Thiago Motta per Juventus-Brest, secondo appuntamento di questa preparazione bianconera​. Assente appunto Chiesa dai convocati ma non è il solo perché non ci sono neanche Nicolussi Caviglia, Djalò e Facundo Gonzalez, tutti al centro di dinamiche di mercato.