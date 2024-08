Perché Federico Chiesa non è stato convocato?

, che già aveva saltato la prima amichevole contro il Norimberga perché assente nel ritiro in Germania, non ci sarà neanche nella seconda uscita stagionale della Juventusuna decisione che sicuramente farà discutere ma che soprattutto è indicativa per il futuro del giocatore.Già nella giornata di ieri era emerso questo scenario e adesso è ufficiale; Chiesa è out per la partita di questa sera (calcio d'inizio ore 21) con il Brest a Pescara. Nessun problema fisico ma una scelta presa dalla società. Ovviamente i motivi sono legati al mercato e alla situazione in generale di Chiesa, che è sempre più lontano da Torino. In settimana il club bianconero con Thiago Motta in prima fila aveva ribadito la propria posizione al giocatore e questo è un ulteriore segnale di come la Juve punti a risolvere il "caso" Chiesa nel più breve tempo possibile.

