Juve-Brest, il lavoro fisico e il modulo

Juve-Brest, ancora lo stesso problema

Juve-Brest, le indicazioni per il mercato

Ad un certo punto, gli allenatori interrogati nelle conferenze stampa hanno iniziato ad allontanare l’idea che le loro squadre potessero giocare con un modulo ben definito.Ecco, oltre le parole però ci sono le effettive rappresentazioni in campo e quello che ha fatto vedere la Juventus contro il va proprio verso quella direzione.Schierare la Juventus e in inquadrarla nelè una necessità del racconto, ma la verità è un’altra. In fase di possesso palla, la squadra bianconera si muove, ruota i ruoli e quanto scritto poco prima su carta diventa evanescente. Si prendache quasi mai gioca nella stessa linea di, mentreda sotto punta si sposta molti metri indietro, a volte spostandosi sull’esterno. E poi i movimenti della difesa nella prima costruzione, l’esterno o il centrale che si alzano e accentrano per ricevere palla. Tutto molto interessante, qualcosa di già visto contro ilma questa sera si sono notati i giorni di allenamento in più a disposizione diE tutto ciò spiega anche l’intenso lavoro atletico svolto sotto la guida di Simone. Non è solo una questione di alzare i ritmo di gioco – ancora bassi, come è normale che sia -, ma il tutto si lega con l’intenzione di fare un gioco orientato al continuo movimento e all’occupazione degli spazi. Un’idea di stare in campo e gestire il pallone che richiede lucidità, intelligenza tattica e che è nemico della mente annebbiata dalla stanchezza. Anche per questo, quindi, occorre mettere benzina nelle gambe, perché poi si trasforma in combustibile per il cervello.Beh, non è tutto oro quello che luccica e ad una metà mezza piena ne corrisponde sempre una vuota., anche in maniera grossolana. Un problema che si ripresenta dopo la passata stagione e quella prima ancora. Occorre alzare il livello della qualità, non solo attraverso il mercato ma anche con la crescita di chi è già a disposizione. Se si sbagliano i passaggi, anche quelli più elementari, non c’è calcio fluido che tenga;Certo, e questo va sottolineato, è anche vero che con unin più in campo, molto cambia sotto questo punto di vista e lo ha dimostrato fin dai primi minuti.L’indicazione era chiara dall’ufficialità dei convocati, si è vista anche in campo.A queste, Thiago Motta non rinuncia, nessuna variazione sul tema, magari con un doppio trequartista. Sbrogliare la questione sul mercato, quindi, diventa ora necessario: all’inizio del campionato mancano due settimane.