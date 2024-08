LIVE Juventus-Brest: la cronaca della partita

23' - Dal successivo calcio d'angolo, Dusan Vlahovic arriva a tu per tu col portiere. Colpo di testa largo, incredibilmente.

22' - Si vede la Juve dopo un po' di sofferenza. Weah calcia dai 28 metri, palla centrale e il portiere smanaccia in angolo.

3' - Buono scambio nei pressi dell'area francese, la conclusione di Mbangula è murata

1' - Via al match!



LIVE Juventus-Brest: le formazioni ufficiali

Di Gregorio

Savona

Gatti

Cabal

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Weah

Fagioli

Mbangula

Vlahovic

Coudert

Ndiaye

Chardonnet

Magnetti

Del Castillo

Ajorque

Le Douaron

Amavi

Lala

Martin

Camara

Si torna in campo! Lastavolta è di scena allo stadio Adriatico di Pescara, dove affronta il, club francese che milita in Ligue1. I bianconeri sono reduci dal brutto ko di Norimberga - terminato 3-0 per la squadra allenata da Miro Klose - e desiderano recuperare forza, aspettative e naturalmente risultato.Il match sarà soprattutto indicativo per capire in quali condizioni la Juve si avvicina alla prima di campionato, che sarà lunedì 19 agosto contro il Como. Prima dell'avvio della Serie A, altre due sgambate: una in famiglia, martedì 6; l'altra a Goteborg, contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.