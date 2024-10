Juventus, cosa non funziona

Basta un infortunio – gravissimo, ad un calciatore chiave -, per mandare una stagione a rotoli? Se ci affidassimo ai freddi numeri si potrebbe sostenere questo: con Gleison Bremer la Juventus ha subìtoOltre i numeri, oltre l’assenza di Bremer, però, c’è di più.C’è, per esempio, che la Juventus non riesce a trovare una quadra funzionale là davanti. Magari tiene palla, i dati sul possesso lo dimostrano, ma poi negli ultimi metri attacca male e in maniera confusa e così facendo espone la retroguardia a continui inseguimenti. E poi c’è un campanello d’allarme che Cambiaso suona forte nel post Parma. L’esterno parla di pigrizia nelle marcature preventive, quelle che dovrebbero proprio evitare le ripartenze avversarie e i lunghi inseguimenti in giro per il campo.Insomma, una serie di problemi che si sommano e danno vita ad una prestazione difficilmente digeribile come quella contro il Parma. Non si può e non si deve spiegare tutto con l’assenza di Bremer, soprattutto perché questa squadra non ha mai voluto alibi e l’infortunio del brasiliano rischia di diventarlo e di portare a quella pigrizia di cui Cambiaso ha parlato.Una presa di responsabilità collettiva, correttivi che devono arrivare dalla panchina. Una soluzione va trovata, qui e ora e poi sul mercato a gennaio. Non si può e non si deve ridurre tutto all’infortunio di Bremer.