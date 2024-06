Con l'arrivo dilaavrà un ulteriore tocco di verdeoro: colori, energia e soprattutto tanta qualità brasiliana a disposizione di Thiago Motta, a sua volta originario del Paese sudamericano, che già poteva contare sulla coppia difensiva composta dae Gleison impegnati in questi giorni proprio nel trasmettere il Dna bianconero al nuovo acquisto - avendo invece solo sfiorato Alex Sandro. Da non dimenticare, inoltre, Arthur, di rientro dal prestito alla Fiorentina, e la presenza in Next Gen di Pedro Felipe, promettente difensore classe 2004 ingaggiato in prestito nel gennaio scorso dal Palmeiras.Del resto, negli ultimi anni, la Juve ha praticamente sempre avuto almeno un brasiliano in rosa, tra giocatori che effettivamente hanno lasciato il segno e altri che, al contrario, sono stati a Torino solo come meteore, per varie ragioni. Ve li ricordate tutti?