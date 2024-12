Adzic Juve, la sua stagione e l'occasione Bologna

L'ombra di Dusan Vlahovic è ingombrante, nel bene e nel male. E quest'ombra ha coperto in parte anche rientrato proprio insieme al serbo a inizio settimana . Il classe 2006 si è allenato nuovamente in gruppo e sta cercando di recuperare per essere al meglio in vista del prossimo impegno. Tutto qui?. Il rientro di Adzic alla Continassa è lo specchio di ciò che è stata la sua stagione finora:, a lato del palcoscenico. I tanti problemi muscolari hanno senza dubbio inciso, ma la sensazione è che Adzic non sia mai davvero riuscito a entrare a fondo nell'ambiente bianconero. Eppure il montenegrino continua a lavorare e, anche se lontano dai riflettori, vuole guadagnarsiFinora su Adzic non si può fare un bilancio, perché i numeri parlano di 3 presenze - di cui una con la Next Gen -. In mezzo, tanta sfortuna e diversi problemi fisici e muscolari. Il talento del classe 2006, però, non può essere scordato, e in un momento in cui gli infortuni continuano a mettere in difficoltà la Juve, può tornare a sbocciare. La fiducia - sia di Thiago Motta sia nei suoi mezzi - è la chiave per sbloccare la stagione di Adzic, rimasta ancora bloccata tra gli infortuni. Proprio per questo il Bologna si presenta: il recupero può essere la motivazione giusta per tornare in campo e (ri)cominciare un percorso importante per la sua crescita.





