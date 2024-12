La Juventus comprerà un attaccante a gennaio?

Dusanin gruppo, recuperato, a disposizione die probabilmente titolare. Non ci sono parole che suonano più dolci in casa bianconera in questo momento. La squadra dopo tre partite in cui ha dovuto trovare soluzioni alternative all'attaccante serbo, senza fondamentalmente riuscirci, potrà nuovamente contare sul proprio punto di riferimento offensivo, la cui importanza, come spesso capita, si è sentita nel momento dell'assenza. Eppure, anche con Vlahovic, resta uno dei problemi della Juventus in questa stagione.Vlahovic è tornato ma adesso l'obiettivo sarà non perderlo di nuovo. La soluzione migliore in questo senso è gestirlo, considerando che la Juventus giocherà cinque partite in meno di 20 giorni tra campionato, Champions e Coppa Italia. E l'unico modo per provare a non sfiancarlo troppo, rischiando nuovi problemi muscolari, èUn po' come Motta lo ha gestito anche prima dell'infortunio.a meno che non si vada avanti con altri "esperimenti", da Weah a Koopmeiners, tutti poco efficaci.Ecco perché resta il "problema" attacco per la Juventus. E Cristiano Giuntoli per la prima volta, qualche giorno fa ha aperto anche alla possibilità di intervenire nel reparto offensivo. "Stiamo aspettando l'evoluzione della situazione di Milik. Lo stiamo aspettando.le parole del dirigente. Ecco, dipenderà quindi dalle risposte che darà il polacco ma la Juventus per gennaio non guarda solo al difensore.