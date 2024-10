Beto Juve, i numeri stagionali

Presenze: 7

Minuti: 285’

Goal: 3

Assist: 1

Un goal ogni: 95’

Beto Juve, i numeri della stagione 23/24

Presenze: 39

Minuti: 1307’

Goal: 6

Assist: 3

La Juventus sta cercando un nuovo attaccante per la prossima sessione di mercato, poiché Dusannon basta e il recupero di Arkadiuszsi sta prolungando, con un’assenza prevista di un altro mese. Anche, che potrebbe giocare da falso nove, è infortunato. La Juve quindi sta considerando l'idea di riportare in Italia Beto , ex centravanti dell'Udinese, ora all'Everton. Il portoghese classe 1998 ha trovato poco spazio in Premier League, avendo giocato solo quattro partite da subentrato. Lapotrebbe tentare di prenderlo in prestito nella finestra di mercato invernale.