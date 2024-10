Idea Beto per la Juve

Dusan Vlahovic non può evidentemente bastare. La, ormai lo si è intuito, punterà all'ingaggio di un attaccante nella prossima sessione di calciomercato, alla luce del recupero sempre più difficoltoso diche, salvo colpi di scena, rimarrà ai box per un altro mese. Chi, nelle corde, ha le qualità e i tempi per agire dal falso nove è, ma anche l'ex Fiorentina è ai box per un infortunio. Ergo, la Juve è pronta a fiondarsi sul mercato e, perché no, per provare a riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A: Beto.Beto, ex centravanti dell'Udinese, veste attualmente la maglia dell'Everton in Premier League seppur non stia trovando molto spazio agli ordini di Sean Dyche. Il portoghese, classe 1998, ha disputato sin qui solamente 4 partite in Premier League - dove gioca dall'agosto del 2023 - sempre da subentrato e per pochi, pochissimi minuti. Morale della favola, l'ex Udinese sta trovando pochissimo spazio con i Toffees. Ecco perché la Juventus potrebbe andare all'assalto nella sessione di riparazione, magari architettando un'operazione in prestito.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui