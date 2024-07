Juventus, la strategia per l'attacco

Quanti giocatori prenderà la Juve?

Se il piano A per la difesa è Todibo e il tassello da aggiungere al centrocampo è solo uno, ovvero, per quanto riguarda l'attacco c'è molta più incertezza. E per "attacco" si intente in particolare il reparto degli esterni, cheIn queste settimane sono stati accostati alla Juventus tanti profili.Tutti nomi che sicuramente la Juve sta valutando per capire la fattibilità dell'operazione ed eventuali costi. Resta da capire però su chi poi effettivamente Cristiano Giuntoli si muoverà concretamente. Tra questiPista però che non si è concretizzata.Ecco, a proposito di Chiesa, l'esterno italiano non è l'unico che può lasciare spazio per nuovi innesti in attacco. Come sappiamo, resta assolutamente viva l'opzione Roma per Soulé. In generale,concreta ed è chiaro che se ciò avvenisse, il club bianconero si muoverebbe con due rinforzi. Rimarrebbero in rosa infatti solo Yildiz e Weah come soluzioni sugli esterni (Kostic è fuori dal progetto e anche lui in uscita). Insomma, per ogni cessione è previsto un nuovo arrivo nel reparto offensivo.