Juventus, la data della prossima Assemblea degli Azionisti

Tra le molteplici informazioni che emergono dal comunicato con laha reso noti i dati del bilancio al 30 giugno 2024 , chiuso con un rosso di 199 milioni di euro, si scopre anche quando si terrà la prossima(in sede ordinaria e straordinaria), un appuntamento sempre molto importante per il club bianconero che andrà in scena come di consueto all'Allianz Stadium: la data scelta è quella deldalle ore 10.00, in unica convocazione."L'avviso di convocazione - si precisa - verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano “La Stampa” e messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it) e sul sito internet della Società (www.juventus.com), all’interno della sezione “Investitori”".