La strategia della Juventus per Antonio Silva

Mentre si stringe per operazione che potrebbe chiudersi già in giornata -, lasta provando a tenere aperta anche un'altra pista per la difesa: è quella che porta ad, per cui nella serata di ieri ha ricevuto un messaggio da. Il super agente, che nei giorni scorsi ha parlato espressamente del fatto che il proprio assistito gradirebbe trasferirsi in bianconero, ha intenzione di forzare la mano con ilper arrivare alla cessione del giocatore, titolare nell'ultima partita di coppa di Lega contro il Braga.Missione non semplice, anche perché il club portoghese ha già rifiutato una prima offerta formale della Juventus da 5 milioni di euro per il prestito e 30 complessivi per il diritto di riscatto; come scrive Calciomercato.com, ora l'obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di capire, tramite il lavoro dell'agente, se dalla controparte potrebbero arrivare aperture alzando la quota del prestito.





