Sky - La Juventus segue Anjorin dell'Empoli in caso di uscita di Fagioli

Il futuro di Nicolò Fagioli sembra sempre più lontano da Torino, anche se rimane da capire quale potrà essere la sua destinazione. Il centrocampista, infatti, è molto seguito dalla, che sta intensificando i contatti con la Juve. I viola vorrebbero anche inserire l'obbligo alla formula del prestito, segno dell'interesse importante per lui. A mettere gli occhi su Fagioli, però, ci sarebbe anche il con il club tedesco che potrebbe presentare un'offerta ufficiale nelle prossime ore . La Juventus non rimane a guardare, e mentre riflette sull'offerta giusta per il classe 2001, pensa già in ottica futura: secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri starebbero seguendo, centrocampista dell'Empoli.

Juventus, Anjorin è il nuovo nome per il centrocampo

La Juve potrebbe dunque anticipare la concorrenza. Sul centrocampista dell'Empoli, infatti, c'è anche l'interesse di, ma entrambi i club stanno pensando ad Anjorin. I bianconeri tengono quindi d'occhio la sua situazione, sempre nell'ottica della partenza di Nicolò Fagioli.