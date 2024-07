Dal sito ufficiale della Juventus, il report della mattinata di lavoro agli ordini di Thiago Motta.Continua sui campi del JTCche, nella mattinata odierna, si è nuovamente ritrovata dopo la doppia seduta andata in scena nella giornata di ieri All’interno dello Juventus Training Center misterha guidato un allenamento cominciato con una fase di riscaldamento e poi focalizzato su un lavoro di possesso palla. Infine, al termine della seduta, una partitella per tutti i calciatori presenti.I bianconeri torneranno in campo