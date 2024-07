Allenamenti Juve, i retroscena

Thiago Motta, il retroscena sui campi

Ogni anno la stessa storia che si ripete. E ancora di più quando si cambia allenatore. Tutti i tifosi vorrebbero poter sbirciare dal buco della serratura, guardare i primi allenamenti, immaginare chi possa stupire tra gli aggregati in rosa e osservare su quali idee di gioco si stia lavorando. Dietro le alte mura che delimitano lo Juventus Training Center,E qualche, dagli allenamenti, filtra e lo possiamo raccontare grazie a JTalks Nessuna sorpresa: con tutte le distinzioni e rivisitazioni del caso, il modello Bologna è stato trasportato da Casteldebole alla Continassa. E questo si traduce con allenamenti ad alta intensità : di quelli che ti lasciano senza fiato e con le mani sulle ginocchia. Tutti esausti, qualcuno è stato vicino dal sentirsi male. Servirà anche questo, benzina da mettere nel serbatoio e che può fare la differenza nel corso della stagione.Thiago Motta maniacale, cura ogni aspetto minuziosamente. Per esempio, nella giornata di ieri, si è intrattenuto per 45 minuti insieme agli impiegati che curano i campi dello Juventus Training Center. Ogni dettaglio può fare la differenza, questo il mantra suo e del suo staff.