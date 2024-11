LA DIRETTA DELL'ALLENAMENTO: FOTO e VIDEO

Sono 14 i calciatori di movimento impegnati in questa fase del riscaldamento pic.twitter.com/teY5Nmjjef — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) November 26, 2024

Si inizia: Vlahovic e McKennie assenti pic.twitter.com/7IMT9LepQ6 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) November 26, 2024

#Adzic lavora a parte

Si attende la squadra per l'allenamento della vigilia di #UCL pic.twitter.com/zpsItTCFxn — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) November 26, 2024

La Juventus si riunisce oggi alla Continassa per l’ultimo allenamento prima della partenza per Birmingham, dove domani affronterà l’Aston Villa in una sfida cruciale. L’obiettivo è chiaro: conquistare i punti necessari per assicurarsi un posto ai playoff di Champions League.Sotto la guida di, la squadra è al lavoro per preparare al meglio la trasferta europea. Da tenere sotto osservazione la condizione di Westone Dusan Vlahovic , entrambi reduci da fastidi fisici che potrebbero influenzare la loro presenza in campo.L’Aston Villa, avversario ostico, rappresenta un banco di prova importante per i bianconeri, chiamati a confermare la loro solidità. L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile, con tanti sostenitori che attendono aggiornamenti sui protagonisti in partenza per questa decisiva trasferta inglese.Si chiude il quarto d'ora d'allenamento aperto alla stampa alla ContinassaSono 14 i giocatori di movimento presenti sul rettangolo verde della Continassa per l'allenamento della vigilia.Inizia l'allenamento della vigilia del match di Champions League contro l'Aston Villa: assenti Vlahovic e McKennieSi attende l'ingresso in campo della squadra: Adzic lavora a parte