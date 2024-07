Allenamento Juve, le immagini e chi ha impressionato

In casa Juventus l’arrivo del weekend non fa rima con riposo. I bianconeri sono prossimi a chiudere la prima settimana di lavoro tra le mura della Continassa e le facce dei giocatori raccontano più dei video, delle indiscrezioni , dei report. Una settimana di lavoro ad altissima intensità: sempre con il pallone tra i piedi, ma a ritmi alti e con addosso la pressione dello staff diche, come è giusto che sia, esige il massimo in ogni momento. Nell’ultimo video condiviso dalla Juventus, un passaggio di un collaboratore del tecnico fa capire molte cose: “”. Ecco, si riferisce all’esercizio in corso, ma potrebbe essere il titolo di questa stagione.Nell’ultimo video della Juventus, la sessione di allenamento di oggi e un focus sulla partitella finale. Impressiona Michelecon diverse parate – ad un certo punto sembra una sfida uno contro uno tra lui e-, e una in particolare è superlativa, questa volta su, da pochi passi.E poi sono proprio i giovani Next Gen a mettersi in mostra:dimostra grande tecnica di tiro e va in rete,spumeggiante come al solito e vale lo stesso perha la voglia – e la qualità -, per provare a ritagliarsi uno spazio in prima squadra. Anche Riccardosi vede e lo si vede far bene.E poi c’è il gesto di, diventato virale sui social in questi minuti. C’èesausto, al termine dell’allenamento: il mister si avvicina, gli bacia la testa e sorride. Può voler dire tutto e niente, ma il clima sembra quello giusto per provare a costruire prima un gruppo e poi una squadra vincente.