I sorrisi, il gesto con la curva e l'esultanza: la prima di Tudor è stata comunque spettacolare

La partita di Tudor



L'entusiasmo finale

L'aveva detto a inizio partita e l'ha confermato nel post . Anzi: l'ha quasi spremuta. Nel senso che tra tutto quello che poteva tirare fuori da una serie di giornate passate insieme alla squadra, forse questo era davvero il massimo, forse davvero non si poteva fare altro. E allora la sua partita è stata l'abc delle cose, e soprattutto di quelle che poteva dare: E' iniziata la rivoluzione, comunque . Poteva partire con un tocco più soft e invece Tudor è andato giù con le idee e con le ambizioni. Con la difesa a 3, poi. Già rivelatasi efficace e forte, almeno nel coprirsi le spalle a vicenda.Non per fare un paragone facile e forse ingeneroso con i precedenti. Ma Tudor non è stato una pietra di sale, immobile, mani in tasca e accovacciato nella sua preoccupazione. Ha fatto tutto il resto, il croato. Iniziando a un prepartita completamente diverso: di fianco al gruppo, a un passo dai suoi ragazzi, a spronarli con poche parole, eppure evidentemente efficaci. Un tocco in più l'ha comunque regalato: ha portato i calciatori sotto la curva, ad applaudire i tifosi, che a loro volta hanno dato un supporto diverso e già anticipato nel pre partita.Sembrava tutto estremamente sereno, per quanto il volto fosse evidentemente concentrato. Poi il fischio d'inizio, e il silenzio che scompare. Tudor ha iniziato due particolarissime partite: la prima contro la direzione arbitrale - non gli è affatto piaciuto il trattamento riservato a Vlahovic -, la seconda sulla prestazione dei suoi. Chiedeva verticalità. Ad ampie riprese. Con ampissimi gesti. Con tutto ciò che aveva. Ha ottenuto risposte contrastanti, comunque una base sulla quale poter lavorare.Ma contava vincere, dicevamo. E alla fine una vittoria è arrivata, magari non forte, comunque utilissima. Può farsi terreno di ripartenza, persino fertile. Qui Igor ha il compito più complicato e forse ingrato: azzerare l'entusiasmo che si è creato, al momento del gol e ancor di più nel finale. Azzerare e ripartire perché non c'è domani, o meglio: c'è, ma è fatto per lavorare.L'esultanza al goal? Pure quella va archiviata. Soprattutto quella però deve farsi l'immagine di un nuovo inizio. Per la squadra. Per se stesso. Per mettere in discesa un momento iniziato totalmente in salita. Si può fare. Si deve fare. E si è iniziato a farlo.





