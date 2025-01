Juventus, le ultime dalla Continassa: Savona regolarmente in gruppo

Getty Images

Continua a lavorare la Juventus in vista del prossimo impegno. I bianconeri hanno conosciuto il loro prossimo avversario in Champions League: sarà ancora una volta il, affrontato già a settembre. In questo momento, però, la concentrazione è tutta verso la partita di domenica contro l'Empoli, che sarà nuovamente fondamentale per dare risposte dopo la brutta sconfitta contro il Benfica. La Juve si è allenata alla Continassa come al solito, e nel gruppo c'era regolarmente anche: il difensore classe 2003 è alle prese con un problema di pubalgia , ma ciò non gli impedisce comunque di allenarsi con il resto della squadra.